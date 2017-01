Stijn Desmet grijpt naast kwartfinales op WK shorttrack bij junioren

Stijn Desmet heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het WK shorttrack voor junioren in het Oostenrijkse Innsbruck.

Desmet ontkwam op de eerste dag aan snelle eliminatie. Op de 500 en de 1000 meter bleef de achttienjarige shorttracker van Ice Skating Team Antarctica in de race. De derde plaats in de reeksen van de 500 meter was echter onvoldoende voor een plek in de kwartfinales. Op de 1000 meter, die zondag wordt afgewerkt, bezet Desmet na de voorronde de tiende plaats. Guillian van Waasdijk is 37e.

Voor de wereldkampioenschappen in Olympiaworld zijn 201 shorttrackers uit 39 landen komen opdagen. Een toenemend aantal landen houdt zich ernstig bezig met shorttrack. Ook schaatsers uit Ierland, India en Hongkong zijn in Innsbruck present.