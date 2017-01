Iran bant Amerikanen als reactie op Trump’s decreet

Iran legt Amerikaanse staatsburgers met onmiddellijke ingang een ban op om het land binnen te komen. Daarmee reageert Iran op het pas door de Amerikaanse president Donald Trump getekende decreet om inwoners van zeven landen met een moslimmeerderheid geen toelating meer te verschaffen tot de Verenigde Staten.

Het was de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi die het nieuws zaterdag bekend maakte in de Iraanse staatsmedia. De Amerikaanse ban is “een duidelijke belediging aan de hele islamitische wereld en meer bepaald aan de grote Iraanse natie”, klonk het in een statement.

Iran is een van de zeven landen waarvan de inwoners de komende 90 dagen de Verenigde Staten niet meer mogen binnenkomen. Trump nam de ingrijpende maatregel naar eigen zeggen om moslimterroristen buiten te houden, maar het nieuwe decreet stootte al op felle internationale kritiek.