Berlusconi moet na bunga-bungafeestjes weer naar de rechtbank

De gewezen Italiaanse premier Silvio Berlusconi (80) moet zich opnieuw voor de rechter verantwoorden, deze keer op verdenking van het omkopen van getuigen. Berlusconi zou enkele vrouwen, die als getuige op het Ruby-proces rond seksfeestjes met minderjarige prostituees waren uitgenodigd, tot voor enkele maanden miljoenen euro aan zwijggeld betaald hebben. Het geding zou op 5 april in Milaan beginnen. Dat deelde het gerecht volgens Italiaanse persagentschappen zaterdag mee.

Het tijdstip is bijzonder ongunstig voor Berlusconi, omdat de voorzitter van de partij Forza Italia bij nieuwe parlementsverkiezingen in Italië op een comeback hoopt. Die kunnen al in de vroege zomer gehouden worden.

De beschuldigingen van omkoping van getuigen zijn niet nieuw. Het parket had voor het nieuwe onderzoek al vermoed dat Berlusconi een als “Ruby” bekendgeworden nachtclubdanseres en andere vrouwen meer dan tien miljoen euro zwijggeld zou betaald hebben om op het spectaculaire proces tegen hem uitspraken te doen, waardoor de ex-premier een veroordeling kon ontlopen. Het proces eindigde in 2015 met een vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

De drievoudige premier werd toen beticht van ambtsmisbruik. De Cavaliere was bovendien aangeklaagd omdat hij bij de bunga-bungafeestjes in zijn villa Arcore bij Milaan seks met minderjarige prostituees zou gehad hebben, onder hen “Ruby”.