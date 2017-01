“Trump heeft zijn haat vervulde xenofobe verkiezingsretoriek in daden omgezet”

Amnesty International heeft met het oog op het Amerikaans inreisverbod voor vluchtelingen voor “rampzalige gevolgen” gewaarschuwd. “Wat betreft de regering-Trump wordt onze ergste vrees nu al bewaarheid. Met een pennentrek heeft president Trump zijn haat vervulde xenofobe verkiezingsretoriek in daden omgezet”, zei de internationale secretaris-generaal van de mensenrechtenorganisatie, Salil Shetty, zaterdag in een videoboodschap.

Trump had de inreisbeperkingen gedecreteerd om “radicale moslimterroristen” uit het land te houden. Maar momenteel zijn alle vluchtelingen en vele mensen uit moslimlanden rechtstreeks getroffen. Vluchtelingen uit Syrië worden voorlopig het land niet meer binnengelaten.

“Deze mannen, vrouwen en kinderen zijn het slachtoffer van dezelfde terreur die president Trump wil bestrijden. De ironie ervan is ongelooflijk”, zei Shetty voorts. Mensen in een noodsituatie de bescherming ontzeggen, is niet het antwoord op de ergste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De regering-Trump zou er veeleer aan moeten herinnerd worden dat de VS grotendeels door migranten en vluchtelingen zijn opgebouwd.

Rechtszaak

Slechts kort na de decretering van de inreisstop werden de eerste vluchtelingen op Amerikaanse luchthavens tegengehouden en opgepakt. Ook twee Irakezen, die op de JFK-luchthaven van New York worden vastgehouden, schrijft de New York Times zaterdag. Advocaten van beide mannen hebben inmiddels bij een rechtbank in de stad een verzoek ingediend om hun cliënten onmiddellijk vrij te laten. Een van de arrestanten, Hamid Khalid Darwish, had in het verleden tien jaar lang in Irak voor de Amerikaanse regering gewerkt. De tweede, Haider Samir Abdulchalek Alshawi, was naar de VS gevlogen om bij zijn vrouw en zoon te zijn. Zijn echtgenote had vroeger voor een Amerikaans aannemersbedrijf gewerkt. De advocaten mochten naar eigen zeggen hun cliënten niet eens zien. Een van de Amerikaanse grensmedewerkers zei op de luchthaven: “Bel maar naar meneer Trump”.