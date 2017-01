VIDEO. Grondverzakking in Brussel: auto valt in gat van “4 à 5 meter diep”

In de Stevinstraat in Brussel is een deel van de straat zaterdagmiddag ingezakt. De grondverzakking veroorzaakte een gat van vier à vijf meter diep, waarin één auto viel. Er zijn geen gewonden, meldt de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene.

Een bewoner van de Stevinstraat had een team van Vivaqua gecontacteerd, omdat hij geen water meer had. Daar aangekomen ontdekten ze een waterlek in een kleine buis, maar toen ze het water in de volledige straat afsloten, werd het duidelijk dat het lek er al een langere tijd was. Dat zou wellicht de grondverzakking hebben veroorzaakt, al moet dat nog bevestigd worden.

“Het gat is ongeveer vier à vijf meter diep, we gaan proberen de wagen er nog uit te slepen”, zegt Ilse Van de Keere van de politie. Eén Audi A3 kon nog van het randje van de afgrond worden weggehaald. De Citroën C1 moesten ze takelen.