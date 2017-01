Nog half seizoen Genk? Leon Bailey ziet het zitten maar...

De soap rond Leon Bailey kende ook vrijdag nog geen happy end. Op clubniveau is er een akkoord tussen KRC Genk en het Duitse Leverkusen. De transfersom zou 18,75 miljoen euro bedragen. Ook over een extra half seizoen van Bailey in Genk zou er een consensus zijn. Maar (stief)vader Craig Butler stelt zijn veto.

Niets leek vrijdag een transfer van het Jamaika-Juwel, zoals Bild Zeitung hem omschreef, in de weg te staan. Toch steeg er ’s avonds nog geen witte rook op in de BayArena. Reden: de stijfkoppigheid van Craig Butler. Genk is niet blij met de manier waarop de clan Bailey een transfer heeft geforceerd. Toch blijft het bereid om Leon tot het einde van dit seizoen te houden. Achterliggende gedachte: tijd kopen en geld besparen. Als het vermogende Genk halsoverkop een vervanger moet halen, gaat dat immers een bom duiten kosten. Rudi Völler, TD van Leverkusen, wil meegaan in dat verhaal. En zelfs Bailey zou een extra half seizoen Jupiler Pro League wel zien zitten. De eventuele confrontatie met de achterban schrikt hem niet af.

Kyle

Zij stuiten echter op het veto van Butler. Die beweert dat Genk een vermeende belofte om Kyle Butler, halfbroer van Leon, mee te nemen op stage, verbroken zou hebben. Nu het bij hem daagt dat Genk Kyle niet zal doorschuiven naar de A-kern, wil hij Leon niet meer in het blauw zien spelen. Zo hypothekeert de toekomst van een modale speler die van een groot talent. Nog volgens Butler zou Oostende Kyle wel willen inlijven, met de belofte aan Leverkusen dat het bij een doorverkoop de eerste gegadigde zal zijn. Maar die constructie wordt aan zee tot nader order niet bevestigd.

Een patstelling dus. Temeer omdat Genk 1 miljoen extra eist, indien Butler zijn veto niet inslikt. Een snelle doorbraak is wenselijk. Indien Bailey niet naar Genk terugkeert, is versterking namelijk meer dan wenselijk en moet Dimi de Condé nog de markt op.