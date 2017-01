Rechtszaak aangespannen tegen beslissing van Trump om vluchtelingen te weren

De extreme maatregelen van president Trump om vluchtelingen uit de VS te weren zijn al meteen in voege getreden. Op verschillende internationale luchthavens is er chaos ontstaan. Zowel op de Egyptische luchthaven in Caïro als op JFK in New York zitten verschillende vluchtelingen vast. De advocaten van twee vluchtelingen hebben intussen een rechtszaak aangespannen tegen de beslissing van Donald Trump.

Op de New Yorkse luchthaven JFK worden twee Irakese vluchtelingen momenteel vastgehouden. Hun advocaten vragen om hun vrijlating. Eén van de vluchtelingen is Hameed Khalid Darweesh. Hij heeft tien jaar gewerkt in Irak voor de Amerikaanse overheid. De andere vluchteling die vastgehouden wordt is Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawi. Hij was op weg naar New York om er zijn vrouw en zoontje te vergezellen. Beide mannen waren op zaterdagavond lokale tijd met verschillende vluchten aangekomen in New York.

Rechtszaak

“Dit zijn mensen met geldige visa’s en legitieme vluchtelingenclaims. Ze hebben al toestemming gekregen om de Verenigde Staten binnen te komen en nu worden ze onwettig tegengehouden,” aldus advocaat Mark Doss. Een van de twee vluchtelingen, Hameed Khalid Darweesh, is intussen weer vrijgelaten en zou volgens bronnen de VS uiteindelijk wel binnen mogen, na tussenkomst van twee Democratische politici.

De advocaten van de twee Irakezen hebben ook een rechtszaak aangespannen tegen Donald Trump en de Amerikaanse regering na de arrestatie van het tweetal. De controversiële decreet van Trump om vluchtelingen uit verschillende moslimlanden buiten te houden zal dan ook de test moeten doorstaan met de wet.

De advocaten zijn er van overtuigd dat het decreet onwettelijk is en een inbreuk is tegen het Vijfde Amendement van de Amerikaanse constitutie. De advocaten hopen zo te bekomen dat er geen enkele vluchtelingen meer wordt vastgehouden op basis van het nieuwe decreet.

Foto: AP

Chaos in Caïro

Ook op de Egyptische luchthaven in Caïro is er chaos ontstaan. Zeven migranten die vergezeld werden door officials van de VN Vluchtelingendienst mochten niet op het vliegtuig naar New York stappen. Het gaat om zes mensen uit Irak en één migrant uit Jemen.

“Toen een ambtenaar op de JFK-luchthaven van New York over hun statuut werd geïnformeerd, liet hij weten dat ze niet mochten afreizen”, klinkt het. Het speelde geen rol of de zes over geldige visa beschikten en door een medewerker van de Verenigde Naties werden begeleid.

Ook KLM weigert reizigers

De Nederlandse vliegtuigmaatschappij KLM heeft dan weer zeven passagiers die op weg waren naar de Verenigde Staten, geweigerd mee te nemen.

“We hadden ze heel graag willen meenemen, maar het heeft geen zin. Ze komen bij aankomst het land niet in’’, zei een woordvoerster van de KLM. De maatschappij betaalt de vervoerskosten van twee passagiers voor hun reis terug naar hun opstappunt. Vijf andere mensen konden al eerder worden gewaarschuwd. Uit welke plaats de reizigers wilden vertrekken, kon ze niet zeggen.

KLM weet nog niet wat het beleid in de toekomst wordt. “We proberen hierover helderheid te krijgen’’, aldus de woordvoerster.

Brussels Airlines

Brussels Airlines heeft zich nog niet geconfronteerd gezien met passagiers die de luchtvaartmaatschappij moest weigeren. “Het probleem stelt zich voorlopig niet, omdat wij zaterdag en zondag op onze vluchten geen passagiers hebben met de nationaliteit van de betrokken landen”, zegt woordvoerder Geert Sciot. “Mensen uit die landen reizen sowieso ook weinig via Brussel.”

“Wij gaan de situatie wel nauwgezet opvolgen”, zegt Sciot. “En mocht iemand uit de betrokken landen via Brussels Airlines naar de VS willen vliegen, zullen wij extra contact opnemen met de Amerikaanse autoriteiten.” Luchtvaartmaatschappijen die toch geweigerde personen aan boord laten gaan, riskeren geldboetes of een verbod om het Amerikaanse luchtruim te betreden.

Extreme maatregelen om moslimterroristen uit VS te houden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een decreet ondertekend, waarmee hij radicaal islamitische terroristen wil weren uit de Verenigde Staten. Hij maakte bekend dat de Verenigde Staten de komende vier maanden geen vluchtelingen meer zullen binnenlaten. Ook bezoekers uit 7 moslimlanden zijn de komende 90 dagen niet welkom in de VS.

90 dagen geen bezoekers uit moslimlanden

Bezoekers uit Syrië, Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan en Jemen krijgen de komende 90 dagen geen toestemming tot de VS, zo liet het Witte Huis weten. “Ik voer nieuwe selectieprocedures in om moslimterroristen uit de Verenigde Staten van Amerika te houden. [Ik] wil hen hier niet,” zei Trump.

Vier maanden geen vluchtelingen

Trump schrapt het programma voor de opvang van Syrische vluchtelingen tot nader order en zal uiteindelijk de voorrang geven aan religieuze groepen die proberen te ontsnappen aan vervolging. Hij vertelde tijdens een interview met een christelijk medium dat Syrische christenen die de oorlog willen ontsnappen daarbij gebaat zouden zijn.

Kritiek op Trumps beslissingen

Burgerrechtenorganisaties noemen de maatregelen discriminatie en vrezen dat vluchtelingen zullen stranden op gevaarlijke plekken. Volgens Stephen Legomsky, de voormalige hoofdraadgever Immigratie in de administratie van Obama, is het voorrang geven aan christenen ongrondwettelijk.

Amnesty International heeft met het Amerikaans inreisverbod voor vluchtelingen al streng veroordeeld en waarschuwt voor “rampzalige gevolgen”.