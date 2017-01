Varkensboeren in Nederlands-Limburg gewaarschuwd voor virus

Varkensboeren in Nederland zijn bang voor PED, een nieuw virus dat vooral jonge biggen treft. Volgens de Nederlandse regionale krant BN De Stem waarschuwt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) voor het virus.

De dienst wil geen paniek zaaien of boeren ongerust maken. Het virus waart nog niet op grote schaal rond. In de regio Peel en Noord-Limburg is tot dusver één geval geconstateerd. Waar het virus precies is vastgesteld, wordt niet bekendgemaakt, aldus boerenorganisatie ZLTO. Omdat voor PED geen meldingsplicht geldt, kan het zijn dat er meer gevallen zijn.

De GD en de ZLTO adviseren boeren om zich strikt aan de regels voor hygiëne en preventie te houden. Dat is belangrijk, omdat er geen vaccin voor het virus is.