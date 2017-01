Actrice Elizabeth Hurley (51) haalt de beach babe in zichzelf naar boven

De Britse actrice Elizabeth Hurley, die ooit getrouwd was met Hugh Grant, straalt op haar 51e. Dat bewijst de ster op Instagram met een selfie in bikini.

Op de bewuste foto draagt de ster, bekend van The Royals, een blauwe bikini uit haar eigen badmodecollectie Elizabeth Hurley Beach. De brunette ziet er gestroomlijnd uit en onthult in een interview met E! News wat ze zoals doet om in vorm te blijven. “Ik wil dat vrouwen zich comfortabel voelen en accepteren dat elk maatje mooi kan zijn, maar ik vind het ook belangrijk om fit te zijn en voldoende te bewegen. Ik ga zelf niet naar de fitness, maar ik wandel met mijn honden. Het is raar als je me ziet zitten. Ik beland niet vaak in mijn zetel”, klinkt het.



Een foto die is geplaatst door Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) op 26 Jan 2017 om 10:38 PST



Hurley voegt eraan toe dat ze niet mager wil zijn, maar het gelukkigst is als ze een sportief lichaam heeft. Ze heeft ook nog een tip voor dames die naar hetzelfde streven. “Mijd maaltijden laat op de avond. Hoe eerder op de dag je eet, hoe meer tijd je lichaam heeft om te verteren en te rusten.”