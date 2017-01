Bree -

De fusie tussen Bree en Beek is rond: afwisselend of evenveel partijen in Beek (zaterdagavond) en Bree (zondagnamiddag). De voorzitter komt van Beek, ondervoorzitter van Bree. Sportief manager Patrick Creemers van Bree moet verdwijnen. Gert Lemmens (Nevok, ex-Bree) en Maarten Schouteden (Beek) zetten het jeugdbeleid uit met als doel zo snel mogelijk provinciale jeugd. De komende twee a drie jaar wordt er door de jeugd nog op twee locaties gespeeld.