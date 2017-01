Dat wordt schuiven! Regen op spekgald WK-parcours

Het WK veldrijden is vandaag begonnen met...regen en temperaturen net boven het vriespunt. Een deel van sneeuw die de afgelopen weken het parcours bedekte, is al verdwenen. Doordat de ondergrond nog steeds erg hard en bevroren is, kunnen we rekenen op de nodige schuifpartijen. De sneeuw smelt weg en vormt een dun ijslaagje. Spekglad. Op het asfalt werd wel gestrooid en dat ligt er bijgevolg goed bij. Bij de supporters zullen er langs de kant wel de nodige ongevallen gebeuren. Op de paden langs en naar het parcours is het eerder schaatsen dan wandelen.