Verhoogde politieaanwezigheid na mishandeling van merrie: “Ze zochten een vagina”

De politie te paard patrouilleerde vrijdag in Massenhoven. Na de zware paardenmishandeling in de nacht van zondag op maandag stelt dit de inwoners toch wat gerust.

Het ingevroren bloed van de toegetakelde merrie bevindt zich nog steeds bij de dierenarts omdat Dierenwelzijn niet reageert. De politie gaat nu zelf een inspanning doen om het bloed gerechtelijk te laten onderzoeken. Intussen is duidelijk dat de daders via de Oelegembaan en de dreef naar de wei in domein Montens zijn gekomen, en niet via het voetbalterrein. “Ze hebben onderweg een draad doorgeknipt”, zegt Josée Verwimp, eigenares van de mishandelde merrie. “Spijtig genoeg zijn er door de bevroren grond geen sporen te vinden. Er is nu wel een getuigenis van een buurvrouw opgedoken die vorige week donderdag een onbekend persoon met rubberen laarzen in de paardenwei heeft opgemerkt. Waarschijnlijk kwam hij op verkenning. Omdat de afstand ver was, kon ze als beschrijving enkel die rubberen laarzen opgeven.”

Na onderzoek onder verdoving is duidelijk geworden dat de verwondingen van de merrie veel ernstiger zijn dan gedacht. “Er zitten echte kraters vanbinnen”, zegt eigenares Josée Verwimp. “De daders moeten als beenhouwers te keer zijn gegaan. Samen met de dierenarts zijn we nu ook tot een verklaring van de oppervlakkige schaafwonden op haar achterbenen gekomen. Waarschijnlijk hebben de daders met een balk of metalen staaf proberen te verhinderen dat ze stampte.” Vlakbij aan de Oelegembaan staan nog enkele paarden. “Maar dat zijn ruinen. Ze zochten een merrie met vagina.”