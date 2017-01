Crevits denkt aan herinvoering vervangingspool

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) wil startende leerkrachten meer werkzekerheid bieden en denkt daarom na over de herinvoering van de vervangingspool. Dat schrijft De Morgen. Leerkrachten in die pool zouden één jaar werkzekerheid krijgen.

Vandaag is de uitstroom van beginnende leerkrachten erg groot: bijna 20 procent vertrekt binnen de eerste vijf jaar uit het onderwijs. Doordat scholen pas een vervanger kunnen aanstellen zodra een leerkracht 10 dagen afwezig is, moeten vele jonge leerkrachten het vooral met kleine opdrachten doen.

Crevits wil hen meer werkzekerheid bieden. De leerkrachten in de vervangingspool zouden de garantie krijgen dat ze een jaar lang aan de slag kunnen binnen een school of scholengemeenschap in hun regio. Bedoeling is dat ze zoveel mogelijk - bijvoorbeeld 75 procent van de tijd - effectief voor de klas staan. De overige uren zouden ingevuld kunnen worden door co-teaching of ondersteuning.