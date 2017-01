Daarom halen multinationals miljarden weg uit België

Multinationals halen miljarden euro’s uit ons land weg. Jarenlang hadden ze hier financieringscentra voor hun activiteiten over de hele wereld, maar de notionele intrestaftrek kan hen steeds minder bekoren. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

De grootste 25 Belgische financieringscentra van multinationals, zoals ArcelorMittal, BP, IKEA en Philips, hadden hier in 2011 samen een vermogen van bijna 336 miljard euro.

Vandaag is dat weggezakt naar amper 192 miljard euro. Deze groep van multinationals heeft in vijf jaar tijd 144 miljard euro weggehaald uit België.

Danone en Hewlett-Packard

De Franse zuivelgroep Danone en het Amerikaanse Hewlett-Packard, een van de grootste technologiebedrijven ter wereld, hebben hun Belgische financieringsvennootschappen het voorbije jaar zelfs volledig stopgezet. Bij Danone vertrok 6 miljard euro terug naar Frankrijk, terwijl Hewlett-Packard hier vijf jaar geleden nog 36 miljard euro in een coördinatiecentrum had geparkeerd.

Axel Haelterman, hoogleraar fiscaal recht aan de KU Leuven, voorspelt zelfs “fundamentele problemen met de tewerkstelling bij multinationals in ons land als we niet snel ingrijpen”.

Volgens hem bereiden de multinationals zich al voor op een afschaffing van de notionele intrestaftrek in ons land. Om een andere fiscale troef klaar te hebben, pleit Haelterman voor de verlaging van de vennootschapsbelasting in ons land naar 23 procent of lager.