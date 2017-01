VIDEO. Robrecht maakt Monopoly-editie rond Bilzen

Bilzen - Voor Robrecht Wijnen (30) uit Rosmeer, zijn gezelschapsspelletjes een must. Om een aparte draai te geven aan het beroemde spel Monopoly, knutselde hij de afgelopen weken een geheel ‘Bilzerse editie’ in elkaar. “Er is maar één exemplaar van, maar nu krijg ik al van overal de vraag naar deze aparte uitvoering.”, lacht de Bilzenaar, terwijl hij het sxpel speelt met dochter Lore (6).

“Het bordspel heb ik een leuke twist gegeven. De vier stations uit de originele versie zijn vervangen door de vier kastelen van Bilzen. Van alle deelgemeentes zijn er straten terug te vinden en de kanskaarten verwijzen naar herkenbare punten, bijvoorbeeld ‘het is woensdag ga naar de markt’ of een tournee generale met je verjaardag bij Roel in de paperclip.”

Met de ontwikkeling van de Bilzen editie van Monopoly was Robrecht een hele tijd bezig. “Mijn pa heeft leuke ideeën aangebracht en het speelveld is ondertussen besteld op een plastieken folieplaat. Binnenkort volgen nog exclusieve pionnen in de vorm van het stadhuis, de watertoren en het wasvrouwtje, die ik ga proberen te laten ontwikkelen met een 3D printer."