Een muur, pijplijnen en opgeblazen handelsverdragen

Donald J. Trump heeft er zijn eerste werkweek opzitten als 45ste president van de Verenigde Staten. En in die week heeft hij allerminst stilgezeten. Met enkele presidentiële handtekeningen bestelde Trump een muur op de grens met Mexico, veegde hij een handelsverdrag met twaalf landen van tafel, wiste hij Obamacare uit en gaf hij toestemming voor de bouw van twee controversiële pijplijnen. Een overzicht van Trumps eerste dagen in The Oval Office.