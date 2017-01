Aflevering nr. 1380 - De zon scheen uitbundig en de lucht was hemels blauw. Het bospad lag er goed bij, geen plassen of modder. Honden liepen aan de leiband en hun baasjes begroetten me. En toch was het geen fijne dag voor een wandeling.

* * *

Aber genug! genug! Ich halte es nicht mehr aus. Schlechte Luft! Schlechte Luft! Friedrich Nietzsche (1844-1900), ‘Genealogie der Moral’ (1887), I.14

* * *

Geen fijne dag voor een wandeling want de luchtkwaliteit was beroerder dan beroerd. Al bij mijn eerste stap op straat kon ik de rook van verwarmingsketels en de uitlaatgassen van auto’s ruiken & proeven. Ik probeerde niet door de mond te ademen in de hoop dat m’n reukorgaan aan fijne stofdeeltjes en giftige gassen de toegang tot de longen zou ontzeggen. De hemelsblauwe lucht bleek een bedrieglijke dekmantel voor walmen uit de hel.

* * *

Jaren geleden verwees ‘schone lucht’ nog naar een aantrekkelijke hemel of schilderachtige zonsondergang. Vandaag betekent het dat de atmosfeer geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor mens, dier of plant – geen vuiltje aan de lucht. Schoon is niet altijd schoon. Op de korte tijd die ik op deze planeet heb rondgelopen, is niet enkel de luchtkwaliteit maar ook de betekenis van bepaalde woorden en uitdrukkingen grondig veranderd.

* * *

Ik leerde onlangs dat m’n auto binnenkort niet meer welkom is in het centrum van Antwerpen – een ‘lage emissiezone’. Elf jaar geleden kocht ik een Volvo in de overtuiging dat het een schone auto was – in beide betekenissen van het woord. Voor een dieselvoertuig kreeg je toen nog een ‘ecopremie’ omdat de CO2-uitstoot geringer is dan die van een benzinemotor – over fijn stof maakte men zich destijds minder zorgen. Mijn Volvo was op dat vlak zijn tijd vooruit omdat hij met een roetfilter was uitgerust. Bovendien had Mieke Vogels, een politica van Agalev die toen in de Vlaamse regering zat, in een reclamefolder Volvo als gunstiger voor het milieu aangeprezen. Het was dus met een gerust geweten dat ik mijn Zweedse auto kocht. Dat ik iets met Zweden heb, was de kers op de taart. In Antwerpen denkt men vandaag blijkbaar anders over mijn auto. De stad volgt het voorbeeld van grote Duitse steden die al een tijdje vervuilende voertuigen uit hun centrum weren. Maar in Duitsland gelden andere normen, en ik kreeg onlangs een groene sticker die me toegang tot alle Duitse ‘Umweltzonen’ biedt. Naar Aken rijden in plaats van naar Antwerpen, is dat een oplossing?

* * *

Met enkele pennenstreken werd deze week de milieuwetgeving van de grootste economie ter wereld gemuilkorfd. ‘Global warming’ zou volgens de nieuwe administratie een verzinsel zijn van de Chinezen die zo hun economie willen bevoordelen. Besluiten liggen nu op tafel voor de aanleg van nieuwe oliepijpleidingen, de verhoging van de steenkoolproductie, het verlagen van emissienormen voor auto’s en nog meer van dat fraais.

Onwetendheid, de allergrootste luchtvervuiler.

* * *

In het Bonnefantenmuseum in Maastricht loopt tot 1 mei een tentoonstelling van de in 1957 geboren Chinese kunstenaar Cai Guo-Qiang. De tentoongestelde kunstwerken volgen het leven van de schilder. Zo zijn er bijvoorbeeld luciferdoosjes te zien die Cai’s vader tijdens de Culturele Revolutie stiekem met landschapjes beschilderde. Tot 1984 genoot Cai Guo-Qiang weinig succes, maar dan ‘ontplofte’ er iets in de man, zowel letterlijk als figuurlijk. Hij begon toen te schilderen met buskruit, niet enkel op canvas maar ook in de lucht. Het vuurwerk van de Olympische Spelen in Beijing bijvoorbeeld is van zijn hand. Zijn magische ‘Stairway to Heaven’ staat op YouTube. Het is vooral Cai’s vuurwerk bij klaarlichte dag dat het meest verraste. Schone lucht.

* * *

There is another sky, Ever serene and fair, And there is another sunshine, Though it be darkness there [Er bestaat een andere lucht, Altijd sereen en mooi, En er bestaat een ander zonnelicht, Zelfs wanneer het daar duister is] Emily Dickinson (1830-1886), ‘There is another sky’

* * *

Alles kan veranderen in deze wereld - hemel, hel en vagevuur behoren steeds tot de mogelijkheden. Schoon kan vuil betekenen, vuil schoon. Het is enkel in de hemel van de dichters dat de lucht eeuwig zuiver blijft, de betekenis van woorden nooit verandert.

Good luck en tot ziens.

Uw trouwe dienaar, FB