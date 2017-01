“De LRM zal ervoor zorgen dat het hele begijnhof een prachtige site wordt”

De Universiteit Hasselt heeft vrijdag als enige een bod van 1,5 miljoen euro gedaan op de Hasseltse begijnhofhuisjes. Het kreeg daarvoor de steun van LRM. Niet in de vorm van geld, wel in de vorm van kennis. Een van de voorwaarden waaraan de kandidaat-bieders moesten voldoen, was dat ze konden aantonen dat ze expertise hebben in restauratie van historisch erfgoed. De UHasselt heeft die niet, de LRM in overvloed. Wie zichzelf daarvan wil overtuigen, kan terecht op alle voormalige mijnsites.

Geen enkele projectontwikkelaar waagde zich aan een bod op de begijnhofhuisjes. Omwille van de maatschappelijke discussie over de mogelijke herbestemming van deze huisjes tot private woningen. Wij hebben met onze standpunten en verslaggeving deze maatschappelijke discussie mee gevoed. Voor alle duidelijkheid, we zijn niet tegen privé-initiatieven. Integendeel, we hebben hier al vaker het standpunt verdedigd dat de overheid zich te vaak in de plaats van de privé stelt. Het is ook niet zo dat een projectontwikkelaar niet in staat zou zijn om een leegstaande en langzaam verkommerende historische site om te vormen tot een fantastisch project dat een meerwaarde betekent voor de hele gemeenschap. Het woonzorgcentrum Clarenhof in Hasselt is daar een prachtig voorbeeld van.

Maar in dit concrete geval vonden we dat het beter zou zijn dat een overheidsinstantie de dertien begijnhofhuisjes zou kopen. Daarbij dachten we in eerste instantie aan de stad Hasselt. Zoals we eerder schreven, heeft Hasselt bovenregionale ambities, wil het meer bezoekers naar de stad lokken. Daar is meer dan alleen maar mooie winkels en gezellige restaurants voor nodig. Er moet ook iets te zien en te beleven zijn. En dan hebben we het heel uitdrukkelijk over cultuur, een alsmaar belangrijkere hefboom naar stadsontwikkeling met een economische fall-out. Brugge en Mechelen, dat amper groter is dan Hasselt, zijn daar mooie voorbeelden van. Ze aarzelen niet om in hun historische gebouwen nieuwe culturele initiatieven te nemen.

We vinden het nog altijd jammer dat de stad Hasselt geen initiatief heeft genomen. Geldgebrek is geen excuus. De stad heeft wel geld waar het geld voor wil hebben. Gelukkig is er nu met de UHasselt een volwaardig alternatief. Ook omdat het met een stadslabo, een auditorium, een bib, een leescafé, residenties voor gastprofessoren en ruimtes voor hun architectuurstudenten de begijnhofhuisjes een invulling geeft die nauw aansluit bij het Kunstencentrum Z33. Vrijdag was een fijne dag voor Hasselt en Limburg. Met dank aan de UHasselt en de LRM.