Limburg United heeft in een bloedstollende wedstrijd en na een knappe inhaalrace de zege binnengehaald tegen Kangoeroes Basket Willebroek. Na het derde quarter stonden de Limburgers nog 10 (!) punten achter, maar in het ultieme slot gingen de jongens van coach Brian Lynch op en over de bezoekers: eindstand 85-84.