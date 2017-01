Charleroi nestelt zich steviger in top 6 door knappe zege tegen Zulte Waregem

Charleroi heeft met 2-1 gewonnen tegen Zulte Waregem. Daarmee komt het op een voorlopige vierde plaats. Zulte Waregem speelde erg zwak. Bekijk de beelden vanaf 23u.

Zulte Waregem, dat al bijna zeker is van Play-off 1, miste wat felheid. De bezoekers hadden het meeste balbezit, maar deden daar niets mee. Voor Charleroi stond er meer op het spel: het is op goede koers om Play-off 1 te spelen, maar kon drie punten goed gebruiken. Toch liet het thuisteam het initiatief vooral aan Zulte Waregem. In de eerste helft was Charleroi wel het enige team dat doelkansen kon creëren. Harbaoui trapte de zebra’s laat in de eerste helft op voorsprong met een mooie goal. Hij komt voor keeper Bossut, die verwacht dat hij met links gaat trappen. Dat wist Harbaoui uiteraard, dus trapt hij de bal met rechts binnen.

Zulte Waregem begon met meer enthousiasme aan de tweede helft. Invaller Babacar Gueye scoort de gelijkmaker. Jordan Remacle trapte Charleroi opnieuw op voorsprong met een vrije trap. Keeper Bossut was al op weg naar de rechterkant van het doel, Remacle trapt hem links binnen.