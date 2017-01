Ex-vriend blijft Hasseltse maar stalken "Ik zit gevangen in mijn eigen huis"

Hasselt -

Twee valkparkieten fladderen vrank en vrij door de kamer. Op de spiegel in de woonkamer staat een diepzinnige spreuk over vrijheid. Maar Vanessa uit Hasselt is al vijf maanden niet meer vrij. Haar ex-vriend stalkt haar met honderden telefoontjes en bedreigende boodschappen op straat of op het antwoordapparaat. “Ik snap niet dat er niet sneller wordt ingegrepen door de overheid. Hij stond al bekend als stalker bij het gerecht.”