Duchâtelet: "Door basisinkomen kan je foert zeggen tegen je baas"

Brussel - Ondernemer Roland Duchâtelet pleit voor een basisinkomen, sp.a-voorzitter John Crombez voor een basisloon. Van Duchâtelet krijgt iedereen dat, zonder dat u iets doet. Van Crombez moet u wel werken, studeren, stage lopen of voor iemand zorgen. Crombez zegt dat het voorstel van Duchâtelet een gat slaat in de sociale zekerheid. Duchâtelet heeft uitgerekend dat het de overheid net geld bespaart, wegens minder administratie en minder controles.

Crombez zei in zijn nieuwjaarspeech dat je de samenleving kan herdenken op basis van eerlijke en eenvoudige keuzes. Waarop Duchâtelet reageerde in zijn column in deze krant. Het is tijd om onze ...