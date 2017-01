Genk - “Politici moeten tegen kritiek kunnen. Maar wanneer je in een mail met de dood wordt bedreigd omdat je oproept om de politieke spanningen in Turkije niet naar ons land te importeren, dan is het schrikken. Ik geef toe dat ik me toen heb afgevraagd of politiek dit wel waard is. Gelukkig heb ik ook veel steun gekregen. En dus is het antwoord: ja, ik doe verder. De straten van Genk zijn ook van mij en niet van Erdogan”, zegt Zuhal Demir.

Het is nog vroeg. Maar in het café van ontmoetingscentrum De Kring in Waterschei zitten al vijf mannen. Ze drinken koffie, bladeren in Het Belang van Limburg, bespreken de actualiteit en halen ...