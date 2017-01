Herstelde Laurens Sweeck mikt op top vijf

Laurens Sweeck is hersteld van de ziekte die hem afgelopen zondag van de wereldbeker in Hoogerheide hield. “Ik ben genezen en sta zondag fris aan de start”, blikte de crosser uit Schriek vrijdag vooruit op het WK.

“Zondag had ik lichte koorts waardoor ik Hoogerheide moest laten schieten. Maar de conditie is zeker niet slecht. Ik heb deze week niet meer te hard getraind. Enkel lichtjes achter de brommer. Ik heb het gevoel dat ik fris aan de start zal staan.”

“Ik zal mezelf zeker niet verbazen als ik zondag bij de eerste drie eindig. Ik heb dit seizoen al bewezen dat ik dat kan. Maar ik pin mezelf niet vast op die podiumambitie. Als ik in de top vijf eindig, zal ik geen slecht WK hebben gereden. Druk voel ik niet. Vorig jaar leefde het WK iets harder omdat het in eigen land (Zolder) was. Dat is logisch. Nu leef ik ontspannen toe naar zondag.” .