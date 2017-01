Onze bingetip ‘Take the 10’: vooral een vitrine voor oneliners

Twee beste vrienden die in een supermarkt werken, stelen tickets en drugs van een bizarre dealer onderweg naar een hiphopconcert. Josh Peck en Tony Revolori slagen er in om ons lachen te brengen, maar het verhaal houdt geen steek en blijkt vooral een vitrine voor oneliners.

De dialoog is grappig, maar verdwaalt in een bos van scènes zonder wezenlijke link. De non-lineaire verhaallijn zaait bovendien verwarring, maar dat is vooral omdat de rode draad nogal dunnetjes is. ‘Take The 10’ lijkt iets te veel op een tiendelige absurde sketch show in één film. Daar ben je voor of niet.

Nu te zien op Netflix.