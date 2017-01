Onze bingetip ‘Zoo’: alle macht aan de beesten

De mens staat al duizenden jaren aan de top van de voedselketen. Hoog tijd voor een wereldwijde opstand van het dierenrijk, dus. Zoöloog Jackson Oz runt een safari en ziet samen met zijn vriend Abraham hoe leeuwen georganiseerd toeristen beginnen aan te vallen. Iets gelijkaardig zien we in Los Angeles, waar uit de dierentuin ontsnapte leeuwen terreur zaaien. Volgens een activistische journaliste het bewijs dat er een boosaardige multinational achter deze dierenopstand zit.

Op zich zijn er genoeg elementen om mee verder te kunnen, maar meer dan hooguit veelbelovend wordt ‘Zoo’ nooit. De acteerprestaties zijn bij momenten behoorlijk, de natuurbeelden prachtig, maar James Wolk en Kirsten Connely zijn de enige twee in de cast die ons doen hopen dat ze niet te snel met huid en haar worden opgegeten. Maar ook zij zijn niet opgewassen tegen een hol verhaal, slecht geschreven dialogen en zeer matige regie.

Vergezocht is daarom de braafst mogelijke beoordeling voor ‘Zoo’. Het is zelfs verleidelijk te beginnen hopen dat de dieren ooit de makers - die het in hun hoofd haalden nog een tweede seizoen te draaien- tussen hun kiezen zullen malen.

Nu te zien op Netflix.

Bingewatchgevaar: 4/10