Roland Duchâtelet: “Burn-out is financieel bijzonder interessant”

Ondernemer Roland Duchâtelet pleit voor een basisinkomen, sp.a-voorzitter John Crombez voor een basisloon. Van Duchâtelet krijgt iedereen dat, zonder dat je er ook maar iets voor moet doen. Van Crombez moet je wel werken, studeren, stage lopen of voor iemand zorgen. Crombez zegt dat het voorstel van Duchâtelet een gat slaat in de sociale zekerheid. Duchâtelet heeft uitgerekend dat het de overheid net geld bespaart, wegens minder administratie en minder controles. Heel wat tegenstellingen dus. Onze krant bracht beide heren samen voor een exclusief dubbelinterview.

De bal ging aan het rollen toen Roland Duchâtelet reageerde op de nieuwjaarsspeech van Crombez over hoe je een samenleving kan herdenken op basis van eerlijke en eenvoudige keuzes. “Het is tijd om onze sociale zekerheid om te vormen tot een basisinkomenssysteem”, schreef Duchâtelet in zijn column in Het Belang van Limburg. Daarop richtte Crombez zich in een open brief aan de Truiense ondernemer. Hij zei dat dit een gat zou boren in de sociale zekerheid en dat zijn alternatief beter is. Hij nodigde Duchâtelet uit om zijn boek te lezen en daarna samen te zitten voor een gesprek.

Dat gesprek vond vandaag plaats. U leest er dit weekend alles over in Het Belang van Limburg.