David Goffin geeft forfait voor Davis Cup, Arthur De Greef vervangt hem

David Goffin (ATP 11) geeft zoals verwacht forfait voor het David Cup-duel met Duitsland. Arthur De Greef (ATP 142) is zijn vervanger.

Aanvankelijk werden Goffin, Steve Darcis (ATP 71), Ruben Bemelmans (ATP 159) en Joris De Loore (ATP 184) door kapitein Johan Van Herck geselecteerd voor het Davis Cup-duel in de eerste ronde van de Wereldgroep. Dat was dezelfde ploeg die in september 2016 in Oostende met 4-0 van Brazilië won in de play-offs.

Na zijn kwartfinale in de Australian Open kwamen er echter vraagtekens achter het aantreden van Goffin te staan. Uiteindelijk gaf de Luikenaar forfait. “De Davis Cup is naast de vier Grand Slams een van de mooiste competities in onze sport”, vertelde Goffin. “Elke keer opnieuw kijk ik ernaar uit om samen met de andere spelers en de staf ons land te vertegenwoordigen. De beslissing om af te haken voor de komende ontmoeting was dan ook niet gemakkelijk. Maar ik moet rekening houden met mijn lichaam en de nodige rust inbouwen in functie van de rest van het nog erg lange seizoen. Ik wil het team bedanken voor hun begrip en hen alle succes wensen. Ik geloof dat ze voor de verrassing kunnen zorgen, net zoals we in het verleden al zo vaak gedaan hebben. Ik zal hun hevigste supporter zijn en kijk er nu al naar uit een volgende keer opnieuw deel te kunnen uitmaken van de ploeg.”

Kapitein Johan Van Herck respecteert de beslissing van Goffin. “Natuurlijk zijn we ontgoocheld dat David er niet bij zal zijn. Met hem verliezen we een enorme troef om twee belangrijke punten binnen te halen”, aldus Van Herck. “Anderzijds wil ik benadrukken dat ik, de spelers en de staff zijn beslissing respecteren. We kennen David als een echte ‘team player’, zowel op als naast het terrein. Het is voor hem ongetwijfeld een zeer moeilijke beslissing geweest. Gelukkig kan ik opnieuw rekenen op Steve Darcis, die in Davis Cup al vaak voor verrassingen gezorgd heeft en die de rest van de ploeg mee op sleeptouw zal nemen. Ook Ruben, Joris, en Arthur willen niets liever dan zichzelf en de Duitsers overtreffen. Ook zonder David zullen we strijden voor de kwartfinales tot de laatste bal geslagen is.”

Het duel uit de eerste ronde wordt van 3 tot 5 februari in Frankfurt gespeeld. De winnaar neemt het in april om een plaats in de halve finales op tegen titelverdediger Argentinië of Italië. De verliezer moet play-offs om het behoud afwerken. Duitsland treedt aan met de broers Alexander (ATP 24) en Mischa Zverev (ATP 50), Philipp Kohlschreiber (ATP 33) en Jan-Lennard Struff (ATP 58).