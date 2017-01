Nadal overleeft nagelbijter en maakt zich op voor droomfinale tegen Federer

De Australian Open krijgt zondag een droomfinale tussen Roger Federer en Rafael Nadal. Die laatste plaatste zich vandaag na een vijfsetter van erg hoog niveau tegen Grigor Dimitrov. De wedstrijd duurde 4u56min, uiteindelijk er stond er 6-3, 5-7, 7-6 (7/5), 6-7 (4/7) en 6-4 op het bord.

Rafael Nadal won de Australian Open al één keer, in 2009, en was er tweemaal verliezend finalist (2012 en 2014). Vorig jaar moest hij verrassend na de eerste ronde inpakken na verlies tegen zijn landgenoot Fernando Verdasco. ‘Baby-Federer’ Dimitrov, die net als Nadal een ijzersterke wedstrijd speelde, stond voor het eerst in de halve finales van de Australian Open.

Foto: AFP

Heruitgave finale 2009

In de finale botst Nadal op Roger Federer (ATP 17). Die haalde het donderdag in een Zwitsers onderonsje al in vijf sets van Stan Wawrinka (ATP 4): 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 en 6-3. De ‘FedExpress’ won de Australian Open al vier keer: in 2004, 2006, 2007 en 2010. In 2009 verloor hij de finale. Met ook nog één keer Roland Garros, zevenmaal Wimbledon en vijf keer de US Open staat zijn teller op zeventien grandslamzeges, een absoluut record. Voor de Zwitser (het zeventiende reekshoofd) wordt het zondag zijn 28e grandslamfinale, de eerste sinds de US Open 2015. Veertienvoudig grandslamwinnaar Nadal staat in zijn 21e finale op een Grand Slam, de eerste sinds Roland Garros 2014.

Spanjaard in het voordeel?

De 30-jarige Nadal en de vijf jaar oudere Federer stonden al maar liefst 34 keer tegenover mekaar op het ATP-circuit, de Spanjaard leidt met 23-11. Op de Australian Open wordt het hun vierde onderlinge confrontatie, Nadal won de vorige drie (in de finale in 2009 en in de halve finales in 2012 en 2014). Het is van Roland Garros 2011 geleden dat beide tennistoppers nog tegenover mekaar stonden in een grandslamfinale, toen won Nadal.