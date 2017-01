De populairste steden om op vakantie te gaan

Om de top te maken bestudeerde Euromonitor International statistieken en info van luchthavens, hotels en andere belangrijke toeristische instellingen.

Al voor het zevende rij op jaar spant Hong Kong de kroon. In 2015 kreeg de Chinese stad 26 miljoen toeristen op bezoek. Bangkok is de tweede meest populaire stad. Londen is dan weer de Europese winnaar, met 18 miljoen toeristen. Al moet er wel bij vermeld worden dat Londen in 2015 de Rugby World Cup heeft georganiseerd en er dus vermoedelijk ook zo meer trips naar Londen werden geboekt.

Ook Japan verdient een eervolle vermelding. Dankzij 'The Golden Route' die toeristen van Tokyo via Kyoto naar Osaka laat reizen, staan er ook heel wat Japanse steden in de volledige top 100.

Hoewel 2015 een bijzonder turbulent jaar was met terroristische aanslagen, politieke conflicten en economische onzekerheid, kregen de steden in de top 55% meer toeristen op bezoek dan in 2014. Parijs zou wel een toeristische dreun hebben gekregen door de aanslagen op Charlie Hebdo en Bataclan.