Oprit afgesloten? Truckchauffeur neemt al spookrijdend de afrit

Een vrachtwagenchauffeur heeft gisteren een levensgevaarlijke situatie veroorzaakt op de A76 in Schinnen, net over de grens met Maasmechelen. De chauffeur reed de autostrade op via de afrit. Een auto moest vol in de remmen om een frontale botsing met de spookrijdende vrachtwagen op het nippertje te voorkomen.

Vermoedelijk wilde de chauffeur de A76 richting Heerlen nemen, maar die oprit is sinds begin dit jaar afgesloten voor werkzaamheden. Blijkbaar vond de chauffeur er niet beter op om de snelweg dan maar via de afrit op te rijden. Eens hij de snelweg was opgereden, maakte hij een scherpe draai naar rechts om zijn weg voort te zetten in de goede richting.

Het opmerkelijke tafereel werd vastgelegd door een andere automobilist. Uit welk land de vrachtwagen kwam, kon de man niet zeggen maar hij wist wel dat de vrachtwagen geen Nederlandse nummerplaat had.