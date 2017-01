Lommels festival pakt uit met wereldprimeur: “Waarom klein dromen als het ook groot kan?”

Lommel - Het Lommelse Daydream Festival pakt dit jaar uit met een absolute wereldprimeur. In samenwerking met de NMBS krijgt het festival immers een eigen treinhalte óp het festivalterrein. “Het gaat om een tijdelijk perron, dat wordt gebouwd naast een goederenspoorlijn die over het festivalterrein loopt”, klinkt het. Op zaterdag 8 april zal de Daydream Express, die plaats biedt aan 450 festivalgangers, er halt houden.

“We stimuleren onze bezoekers om zoveel als mogelijk op een duurzame manier naar het festival te komen”, vertelt Daydream-organisator Roel Berens. “Onze festivalgangers scoren op dat vlak al bijzonder goed, maar dit jaar zochten we toch naar een extra stimulans. En waarom klein dromen als het ook groot kan: samen met de NMBS zetten we niet alleen een partytrein in, we bouwen ook onze eigen treinhalte, pal op het festivalterrein. Van zodra je op de Daydream Express stapt, ben je eigenlijk al begonnen aan je avontuur. En als je uitstapt, zit je letterlijk middenin de wereld van Daydream.”

Openbaarvervoersmaatschappij NMBS wil met de samenwerking nog meer reizigers inspireren om ook tijdens hun vrije tijd de trein te nemen. “Het festivalpubliek is daarvoor een belangrijke doelgroep. Zo zullen jongeren komende zomer opnieuw gebruik kunnen maken van onze partytreinen naar de verschillende festivals”, legt Bart De Groote van NMBS uit. “Dit initiatief en de samenwerking met Daydream sluit daar perfect bij aan. Daarenboven geraken de jongeren met de trein niet alleen zonder file- of parkeerstress op Daydream, na het festival is het ook een veilige manier om opnieuw thuis te geraken.”

Voor de Daydream Express zijn 450 tickets beschikbaar.

Twee vertrekpunten

Wie op zaterdag 8 april met de Daydream Express naar Lommel wil afzakken, kan dat doen vanuit twee vertrekpunten. Vanuit het station Antwerpen-Centraal vertrekt een trein die onderweg ook nog halt houdt in Lier, Herentals en Geel. Vanuit Hasselt vertrekt een trein die tussenstops maakt in Zolder en Leopoldsburg. De twee treinen komen daarna samen in het station van Mol, waar ze gekoppeld worden en als één partytrein doorrijden naar het festivalterrein. In de nacht van zaterdag op zondag brengt de trein je via dezelfde weg opnieuw naar huis.

Daydream vindt op vrijdag 7 en zaterdag 8 april plaats in het Festivalpark aan de Gerard Mercatorstraat in Lommel. Voor tickets en info kan je terecht op de officiële website van het festival.