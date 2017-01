Horrormoment voor moeder: dief steelt auto met baby op de achterbank.

In het Engelse Cambridge beleefde een moeder eerder deze week een ware nachtmerrie. Terwijl ze hel even binnen was in een winkel, werd haar auto gestolen. Op de achterbank zat haar tien maanden oude dochtertje.

Op de beelden is te zien hoe een man uit een blauwe Peugeot stapt, zonder aarzelen de deur van de Volvo van de vrouw opentrekt en wegscheurt. De vrouw was heel even binnen in een winkel en had klaarblijkelijk haar auto niet gesloten.

Volgens getuigen liep de vrouw meteen luid gillend achter de auto aan. In die auto had de dief intussen ook de baby opgemerkt, waarna hij bruusk stopte om de Volvo achter te laten en weer te overstappen in de blauwe Peugeot. De politie van Cambridge laat weten dat de baby ongedeerd is.