Josje en Gert herenigd

Professioneel hebben Gert Verhulst en Josje Huisman nog weinig met elkaar te maken sinds de opvolging verzekerd werd in K3 Zoekt K3, maar het voormalige koppel wordt binnenkort herenigd op het grote witte doek.

Zowel Josje als Gert heeft een cameo in de nieuwe Vlaamse romantische komedie Allemaal Familie, met in de hoofdrollen onder anderen Steve Geerts, ­Gilda De Bal, Bob De Moor, ­Nathalie Meskens en Bill ­Barberis. Josje steelt de show op de rode loper van een filmpremière, Gert Verhulst is te zien in een hilarische scène in Plopsaland.