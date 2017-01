Duits rapport: Belgische kerncentrales kunnen gewoon dicht

België zou in 2025 alle kerncentrales kunnen sluiten. Duitsland en Nederland kunnen in principe genoeg stroom leveren om België niet in het donker te laten zitten. Dat blijkt uit een studie van twee Akense onderzoeksinstituten voor energievraagstukken, IAEW en BET.

De onderzoekers stellen dat de beruchte ‘scheurtjesreactoren’ Tihange 2 en Doel 3 al over drie jaar gemakkelijk dicht kunnen zonder dat in België het licht uitgaat. En over acht jaar kan België - net als Duitsland - kernenergievrij zijn, maar dat is wel een stuk lastiger te realiseren. Voorwaarde is dat op korte termijn een aantal maatregelen in België en de buurlanden wordt genomen om de stroomvoorziening op peil te houden.

Stroomkabel

Zo is er al een plan om een 100 kilometer lange stroomkabel te trekken tussen Jülich in Duitsland, langs Aken naar het Belgische Lixhe. Daarmee zouden de Duitsers 1000 megawatt kunnen leveren. Dat is genoeg om een half miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Een paar jaar later zou er een tweede kabel tussen Duitsland en België moeten komen met een capaciteit van 2000 megawatt.

Gasgestookt

België zou ondertussen moeten investeren in gasgestookte energiecentrales en windenergie. En in Maasbracht, net over de grens bij Kinrooi, zou de gascentrale Claus C uit de mottenballen moeten worden gehaald en met een kabel op het Belgische net aangesloten.