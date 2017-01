Dieven slaan op de vlucht voor 84-jarige weduwe: “Mijn trouwring kregen ze niet, dat stond vast”

Landen - De kranige 84-jarige Paula Brouwers uit Overwinden bij Landen stond dinsdagavond oog in oog met drie dieven in haar huis in de Broekhofstraat. Maar de weduwe liet zich niet uit haar lood slaan. “Ik werd vastgehouden en ze wilden mijn trouwring van mijn vinger halen. Ik heb geslagen tot ze gingen lopen.” Uiteindelijk sloegen de drie inbrekers op de vlucht, maar ze maakten wel geld en juwelen buit.

Paula Brouwers zal de gebeurtenissen in haar huis van dinsdagavond niet snel vergeten. De weduwe zat omstreeks 19 uur traditiegetrouw naar het avondnieuws te kijken toen ze werd opgeschrikt door een geluid. “Toen ik aan het venster ging kijken, zag ik een wagen staan en vervolgens hoorde ik weer geluiden in huis. Ik dacht dat het mijn zoon was, hij heeft ook een sleutel om binnen te geraken.”

Paula ging polshoogte nemen in de trappenhal van haar huis en werd daar geconfronteerd met drie mannen die via de trap naar beneden kwamen. “Ik wist niet wat me overkwam. Een van die mannen, een twintiger met een pet op het hoofd met daarover een kap, pakte me vast terwijl de andere twee de andere vertrekken doorzochten. Dat waren wellicht dertigers, ze spraken Frans.”

De dief die Paula in bedwang hield, wilde een trouwring van haar vinger rukken. “Maar dat liet ik niet toe. Ik ben beginnen slaan en stampen tot hij me losliet. Uiteindelijk zijn ze alle drie langs de voordeur ontsnapt. Ik heb vervolgens alarm geslagen en mijn buren zijn ook ter hulp gesneld. De politie heeft hier gezocht naar vingerafdrukken en foto’s genomen van de voetafdrukken in de sneeuw in mijn tuin.”

Geld en juwelen weg

De daders klommen aan de achterkant van de woning langs een dak tot op de eerste verdieping. Daar konden ze een raam openbreken om zo binnen te geraken. Ze doorzochten alles op die verdieping en maakten geld en juwelen buit. “Een exact bedrag kan ik er niet opplakken, maar het gaat me ook om de emotionele waarde van de stukken die ik kwijt ben. En dan mag je de schrik na zo’n ingrijpend voorval niet vergeten. Het zal nog lang blijven hangen en voor heel wat slapeloze nachten zorgen.”

Volgens Paula vertelde de politie dat er een onderzoek loopt naar de wagen die werd gebruikt door de daders. “Die zou gestolen zijn en wordt nu opgespoord. Er zijn hier dinsdag drie inbraken in het dorp gemeld.”