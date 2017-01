Plan voor gezamenlijk containerpark Bree en Bocholt ‘on hold’ gezet

Bree - Er komt dan toch geen gezamenlijk containerpark voor Bree en Bocholt in de zone tussen de Hamonterweg en de Sportlaan, relatief dicht bij het centrum van Bree. Als sinds april 2014 voeren Bree en Bocholt gesprekken over het organiseren van één gezamenlijk containerpark en in maart 2016 werd de komst van het park in Bree aangekondigd. Maar dat plan gaat dus niet door.

De Breese milieuschepen Rik Hertogs (BROS) en zijn Bocholter collega Jan Verjans (Via) bevestigen dat de plannen ‘on hold’ gezet werden. “De ontwikkeling van het park op de locatie tussen de Hamonterweg en de Sportlaan bleek erg duur te gaan worden”, aldus Hertogs. “De afzonderlijke containerparken waarover we nu beschikken, voldoen op dit moment nog ruimschoots. Er is dus een enkele reden om onnodig haast te maken in dit dossier. We gaan wel nog voor de ontwikkeling van één gezamenlijk park, maar dat zal niet op de aangekondigde locatie gebeuren.” Verjans bevestigt: “Planmatig en qua aankoop en ontwikkeling zou de voorziene locatie onverantwoord duur worden. Daar stappen we dus vanaf. Maar we blijven bij ons besluit om een gezamenlijk park te voorzien: we hebben enkele alternatieve locaties op het oog, maar daarover bestaat nog lang geen uitsluitsel. En we gaan ons ook niet op een termijn laten vastprikken.” Het is dus de vraag waar -en wanneer- het nieuwe park gerealiseerd gaat worden: in Bocholt of in Bree? Schepen Hertogs wil het park liefst in Bree houden: “De Hamonterweg is heel goed bereikbaar en ligt perfect tussen Bree en Bocholt: wie weet zijn er aan de andere kant van de Hamonterweg nog mogelijkheden?”