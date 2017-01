Geen Grand Départ in 2020 in Antwerpen: “Te duur”

De start van de Ronde van Frankrijk, de Grand Départ, zal in 2020 niet plaatsvinden in Antwerpen. Het stadsbestuur heeft zich definitief teruggetrokken door een te hoge kostprijs. Dat meldt ATV.

Burgemeester Bart De Wever maakte zich in 2015 nog sterk dat het stadsbestuur “alles op alles” zou zetten om de start van de Ronde van Frankrijk naar Antwerpen te halen. “In 2020 is het exact 100 jaar geleden dat Anwerpen de Olympische Spelen organiseerde. Het zou een eer zijn om de Tour te mogen ontvangen”, zei De Wever toen. “Antwerpen en de Antwerpenaars laten vandaag heel graag zien dat Antwerpen een meerwaarde kan zijn.” Ook Tour-baas Christian Prudhomme was te vinden voor het idee. “De link met de Olympische Spelen van 1920 maakt het natuurlijk heel interessant.”

Dat plan gaat dus niet door omwille van een te hoge kostprijs. Het zou volgens ATV gaan om 15 miljoen euro, iets wat het Antwerpse stadsbestuur niet wil neertellen. Het heeft zich hierbij geen kandidaat gesteld voor de start van de Ronde van Frankrijk in 2020.