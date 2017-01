VIDEO. Binnenkijken in een jacht van 7,4 miljoen euro

Nog tot zondag vindt in het Duitse Düsseldorf ‘Boot 2017’ plaats, de grootste watersportbeurs ter wereld. Topattractie van de beurs zijn de megajachten. Het allergrootste en allerduurste dit jaar is de Princess 30 M, een luxueus superjacht van 30 meter lang. Prijskaartje: vanaf 7,4 miljoen euro. Een kijkje binnenin is normaal voorbehouden aan de happy few, maar hbvl.be mocht aan boord om dit pareltje te bewonderen. Het jacht heeft plaats voor acht gasten en vijf bemanningsleden. Alle mogelijke luxe is aanwezig, tot en met een jacuzzi op het zonnedek.