Half miljoen Vlamingen betalen voor extra tv-aanbod (maar piraterij blijft bestaan)

Wie het enkele jaren geleden had voorspeld, werd wellicht weggehoond. Maar naar schatting een half miljoen Vlamingen zijn vandaag bereid om te betalen voor nóg meer tv-aanbod dan de traditionele digitale tv-zenders. Ze hebben de weg gevonden naar legale streamingdiensten zoals Netflix of Play More van Telenet. Goed nieuws voor de entertainmentindustrie, maar die richt haar pijlen intussen op een nieuwe vorm van piraterij: illegale mediaspelers die de kijker op een eindeloos aanbod films, series en sportzenders trakteren.