Apocalyps komt steeds dichterbij

We staan weer een stap dichter bij het einde van de menselijke beschaving zoals we die kennen. Dat blijkt uit de Doomsday Clock. Wetenschappers hebben die met een halve minuut verzet. Het is geleden van de Koude Oorlog dat de klok nog zo dicht stond bij “het einde van de wereld”.

De Doomsday Clock is een metafoor voor hoe slecht het met de wereld gesteld is, door bijvoorbeeld nucleaire machtsverhoudingen, de klimaatverandering of politieke leiders. De klok geeft aan hoe dicht de mensheid bij zijn eigen vernietiging staat. Het is als het ware een symbolische ‘countdown’ naar het einde van de wereld. Geeft de klok middernacht aan, dan wil dit zeggen dat de menselijke beschaving een fatale ramp ondergaat of dat er een Apocalyps uitbreekt.

Sinds 1947 verenigen wetenschappers zich in ‘The Bulletin of Atomic Scientists’. Naar jaarlijkse traditie verzamelden ze in het begin van het jaar om aan te kondigen wanneer ‘Doomsday’ zal optreden, door een nieuwe stand van zaken op te maken. En die ziet er dit jaar niet rooskleurig uit. De wetenschappers donderdag hebben de klok een halve minuut dichter bij middernacht gezet. De klok staat nu op 2,5 minuten voor twaalf.

Trump

Onder andere de gefaalde strijd tegen de klimaatverandering en de onvoorspelbaarheid van en de bezorgdheid over het beleid van nieuw Amerikaans president Trump worden door de wetenschappers aangehaald als voornaamste reden voor die verschuiving. Volgens de wetenschappers betekenen deze twee zaken een verhoogd risico voor onze planeet. Nog een reden voor het verschuiven van de tijd: de verspreiding van vals nieuws en de invloed daarvan op het democratische proces en verkiezingen.

Volgens de wetenschappers moeten de Amerikaanse en Russische leiders ook samenkomen om nucleaire wapens te verminderen. “En president Trump en president Poetin kunnen ervoor kiezen om op te treden als staatslieden”, voegde theoretisch natuurkundige Lawrence Maxwell Krauss eraan toe. “Of ze kunnen ervoor kiezen om als kinderen onze toekomst te bepalen.”

Foto: AFP

Koude Oorlog

De laatste keer dat de klok zo dicht bij middernacht stond, was ten tijde van de Koude Oorlog.

In 2015 ging de klok van 5 naar 3 minuten voor middernacht verzet tegenover 2014. Maar bij vorige jaargangen werden de wijzers soms ook niet verzet of zelfs teruggedraaid in de tijd. Zo werd de klok in 2010 van 5 naar 6 minuten voor middernacht gezet. De wetenschappers geloofden toen dat de diplomatieke gesprekken tussen de VS en Rusland de kans op een nucleaire oorlog verkleinden.

Evolutie van de tijd op de Doomsday Clock tussen 1947 en 2015

Vorig jaar deze tijd bleef de klok onveranderd. De tijd bleef staan op 3 minuten voor twaalf nadat er een nucleair akkoord werd bereikt met Iran en het klimaatakkoord van Parijs werd ondertekend.

Foto: EPA