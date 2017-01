Agenten die instaan voor repatriëring van illegalen krijgen supervisor na misbruiken bij dienst

Catherine De Bolle, topvrouw van de federale politie, stelt supervisor aan voor de dienst verwijderingen. Dat gebeurt nadat een audit op wantoestanden duidde binnen de dienst.

Begin deze week raakte bekend dat er een graaicultuur heerst bij de politiedienst die instaat voor de repatriëring van illegalen. Sommige “escorteurs”, agenten die illegalen begeleiden bij de terugkeer, zouden zichzelf tijdens zo’n repatriëring allerlei voordelen toekennen, op kosten van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Zo zouden ze terugvliegen via vakantielanden als Dubai of Bangkok, vliegtuigtickets boeken in businessclass en logeren in dure hotelkamers. In bepaalde gevallen werden er ook prostituees bezocht, kortingskaarten gebruikt en taxfree gewinkeld. Bovendien zouden de leidinggevenden van de betrokken dienst “hun ogen sluiten voor onaangepast gedrag door medewerkers in het buitenland”.

Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie, had begin deze week al de opdracht gegeven om een vooronderzoek te starten naar die misbruiken. Dat moet meer duidelijkheid brengen over welke misbruiken het net gaat en wie er verantwoordelijk voor is.

En nu werd er dus ook een supervisor aangesteld. “Hij zal het diensthoofd van de luchtvaartpolitie Zaventem bijstaan en heeft de specifieke opdracht om de dienst verwijderingen te superviseren en te begeleiden. Het betreft hoofdcommissaris Thierry Gillis, beleidsadviseur van de commissaris-generaal”, zo klinkt het bij de federale politie.