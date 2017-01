Julie Vanloo en Ann Wauters stoten door naar derde ronde EuroCup basketbal

Julie Vanloo heeft zich donderdag met het Italiaanse Virtus Eirene Ragusa geplaatst voor de derde ronde van de EuroCup basketbal voor vrouwenteams. Woensdag al stootte Ann Wauters, met het Turkse Agu Spor Kayseri, door. Kim Mistdagh (Charleville-Mézières) en Emmanuella Mayombo en Romina Ciappina (Keltern) strandden in de tweede ronde.

Julie Vanloo hielp Ragusa op eigen parket met 16 punten, 3 rebounds en 2 assists aan de 71-57 zege in de terugwedstrijd tegen het Tsjechische Nymburk. Eerder had de Italiaanse club de heenmatch in Tsjechië al gewonnen met 53-57. Voor een plaats in de play-offs neemt de club van Vanloo het op tegen het Turkse Galatasaray.

Ann Wauters liet woensdag 14 punten, 4 rebounds en 4 assists optekenen. Agu Spor won de thuismatch tegen Nice, nadat het in de heenwedstrijd aan de Côte d’Azur al een klinkende zege had geboekt (50-78). De Turkse club neemt het in de derde ronde op tegen het Spaanse Girona.

Kim Mestdagh eiste woensdag op bezoek bij Kosice een hoofdrol op. Met 20 punten, 5 steals en 4 rebounds loodste ze Charleville-Mézières naar een 72-58 thuisoverwinning. Die zege volstond echter niet om de nederlaag uit de heenronde (83-64) uit te wissen.

Donderdag ging het Duitse Keltern, nadat ook de heenmatch in Turkije met 85-58 verloren was gegaan, voor eigen publiek met 62-76 onderuit tegen Istanboel. Emmanuella Mayombo en Romina Ciappina scoorden donderdag respectievelijk 4 en 6 punten.