Doctoraat UHasselt: “Breng energieregulatoren onder bij parlement”

Diepenbeek - In plaats van de controle over de energieregulatoren, zoals CREG en VREG, in handen te geven van de minister, laat je die best over aan het parlement. Dat is het advies van Laura De Deyne, die voor haar doctoraat aan de UHasselt de juridische positie van energiewaakhonden in ons land onderzocht. Dat meldt UHasselt donderdag in een persbericht.

Het EU-recht vereist een verregaande onafhankelijkheid van de energieregulatoren, maar in ons land wordt daar weleens afbreuk aan gedaan. “Het is nochtans ontzettend belangrijk dat de regulatoren onafhankelijk, van de energiebedrijven en van de politiek, de energiemarkt kunnen controleren”, zegt Laura De Deyne. “Want zo houden energieregulatoren toezicht op de kosten die al dan niet aan de consument worden doorgerekend voor het uitbaten van het elektriciteits- en gasnet.”

Laura De Deyne Foto: UHasselt

Voor haar doctoraatsonderzoek bestudeerde De Deyne zowel de Europese regels als de regels in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en op het federale niveau. Ze nam ook interviews af van politici, academici en regulatoren, en bekeek hoe Nederland en de VS omgaan met de politieke onafhankelijkheid van de regulator. “In ons land merk je dat het niet evident is om de verregaande mate van politieke onafhankelijkheid te verzoenen met de noodzaak aan controle op de regulator zelf”, zegt De Deyne. “Een minister kan dat toezicht niet doen, want dat is niet in overeenstemming met het EU-recht.”

De conclusie van het doctoraatsonderzoek is de controle op de energieregulator over te laten aan het parlement. “Maar wel aangevuld met een sterke controle door de rechter en met aanzienlijke participatie door de belanghebbenden, zoals marktspelers en consumenten”, zegt De Deyne. “Zo creëer je een onafhankelijke en verantwoordelijke regulator.”

In België zijn er vier energieregulatoren: een federale (CREG) en drie regionale (VREG voor het Vlaams gewest, CWaPE voor de Waalse energiemarkt en BRUGEL voor de Brusselse regio). (