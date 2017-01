Ze werd op haar huwelijksreis uitgelachen om haar figuur, dit is haar reactie

De Britse ‘Marie Claire’-columniste Callie Thorpe is het slachtoffer geworden van bodyshaming. Tijdens haar huwelijksreis in Mexico deelde ze enkele bikinikiekjes via Instagram. Die lokten kwetsende commentaren uit, al heeft de brunette een manier gevonden om de pestkoppen een lesje te leren.

Callie, die eind 2016 in Londen trouwde met haar grote liefde, plaatste tijdens hun huwelijksreis een foto op Instagram. Daarop is ze te zien terwijl ze in bikini door Tulum fietst. “De reacties kwamen massaal binnen. Ik kreeg veel positieve feedback, maar er zaten ook enkele kwetsende reacties tussen. Sommige mensen zeiden dat ik vooral moest blijven fietsen om te vermageren. Iemand riep ook op om ‘de walvissen te redden’. Met andere woorden: belachelijke opmerkingen”, zegt de columniste in een interview met People Magazine.

Ze liet de kritiek tijdens de huwelijksreis niet aan haar hart komen, maar erna sijpelden de gemene opmerkingen toch door. Callie moest huilen, maar was naast verdrietig vooral heel kwaad. “Velen veronderstellen dat je een makkelijke prooi bent om te pesten als je jezelf online toont. Dat is onacceptabel. Niemand verdient het om uitgelachen te worden wegens zijn of haar lichaamsbouw. Laat mensen hun leven leven zoals zij dat willen”, zegt ze.

Een foto die is geplaatst door Callie Thorpe (@calliethorpe) op 5 Jan 2017 om 3:01 PST



Als antwoord op de negatieve commentaren, zocht ze net meer foto’s op van zichzelf in bikini en badpak tijdens de huwelijksreis. Callie plaatst ze nu een na een op Instagram met een boodschap eronder die vrouwen aanmoedigt om hun lichaam te appreciëren.



Een foto die is geplaatst door Callie Thorpe (@calliethorpe) op 14 Jan 2017 om 8:45 PST



Bij een foto waarop haar cellulitis zichtbaar is, staat een belangrijke les. “Ik heb cellulitis en jij misschien ook. Het is een deel van onze huid. Hoeveel crèmes je er ook opsmeert: het verdwijnt niet. Het bepaalt evenmin hoe aantrekkelijk je bent”, staat erbij geschreven. Onder een andere foto maakt ze duidelijk dat ze haters niet ziet als haters, maar als mensen die door het leven navigeren. Ze schrijft erbij dat ze door anderen ook gewoon als mens wil gezien worden.