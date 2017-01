Bisdom Hasselt schorst diaken: “Mogelijk grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen”

Heusden-Zolder - Het bisdom Hasselt heeft een diaken geschorst wegens “mogelijk grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen”. De verdachte diaken zou vijftien jaar geleden in het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder mogelijk grensoverschrijdend gedrag vertoond hebben tegenover meerdere jongeren. Hij werd pas recent tot diaken gewijd en is nog steeds werkzaam als coördinerend directeur in de scholengemeenschap waarvan het Sint-Franciscuscollege deel uitmaakt.

“De slachtoffers hebben zich gemeld korte tijd na de diakenwijding bij het Opvangpunt Misbruik in de Kerk, dat de bisschop op de hoogte bracht”, laat het bisdom weten in een persbericht. “Het bisdom heeft meteen gereageerd en stappen gezet die nodig zijn. De bisschop heeft justitie ingelicht over de zaak en de diaken geschorst in afwachting van verder onderzoek. De diaken is intussen ontheven van zijn pastorale taken.”

“Het nieuws is een pijnlijke zaak voor iedereen: de slachtoffers op de eerste plaats, het bisdom en de lokale gemeenschap waar de diaken werkzaam was met het oog op zijn priesterwijding. De vooropgestelde priesterwijding zal uiteraard niet kunnen doorgaan.”

“Stappen nemen”

Het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder beraadt zich over de te nemen stappen. “Wij zijn als schoolbestuur geïnformeerd door het bisdom Hasselt in verband met de feiten van grensoverschrijdend gedrag die zich mogelijk hebben voorgedaan met een personeelslid van onze school”, aldus algemeen directeur Eddy Willems. Volgens hem was het schoolbestuur niet op de hoogte van de feiten. “Het bestuur heeft alle vertrouwen in de correcte opvolging van deze zaak door de gerechtelijke instanties.”