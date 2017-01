Roger Federer voor het eerst sinds 2015 naar Grand Slam-finale

Roger Federer heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Australian Open. De 35-jarige Zwitser klopte landgenoot Stanislas Wawrinka met 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 en 6-3. In de finale wacht hem de winnaar van het duel tussen tussen Rafael Nadal en Grigor Dimitrov.

Federer (35) en Wawrinka (31) speelden al voor de 22e keer tegen elkaar. Voor Federer was het de negentiende zege tegen zijn landgenoot.

Vijfde winst?

Roger Federer won de Australian Open al vier keer: in 2004, 2006, 2007 en 2010. In 2009 verloor hij de finale. Met ook nog 1x Roland Garros, 7x Wimbledon en 5x US Open staat zijn teller op zeventien grandslamzeges, een absoluut record. Voor Roger Federer wordt het zondag zijn 28e grandslamfinale, de eerste sinds de US Open 2015.

Wawrinka was in 2014 de beste in Australië, zijn eerste grandslamtitel ooit. Daarna volgden nog triomfen op Roland Garros (2015) en de US Open (2016).

Tegenstander

Federers tegenstander in de finale wordt de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 9) of de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 15), die David Goffin (ATP 11) uit de halve eindstrijd hield. Nadal en Dimitrov spelen vrijdag (9u30 Belgische tijd) tegen elkaar om het tweede finaleticket.