“Ik ga ploegtactiek niet volgen op WK”

De Belgische tricoloretrui heeft hij al op zak. Ook het blauwe, Europese kampioenenshirt hangt in zijn kast. Geen twee zonder drie, moet Quinten Hermans denken. De 21-jarige Looienaar is klaar om in het Luxemburgse Bieles veldritgeschiedenis te schrijven en ook de regenboogtrui te veroveren. Eén week voor het WK troffen we de Telenet-Fidea-belofte in zijn hometown en overliepen we zijn race naar de geschiedenisboeken in negen hoofdstukken.