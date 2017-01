Dievenbende heeft het gemunt op navigatiesystemen

Diepenbeek - In de nacht van maandag op dinsdag was er een golf van diefstallen van ingebouwde navigatiesystemen uit auto’s in Diepenbeek. “Vermoedelijk gaat het om een georganiseerde bende uit het Oostblok.”

Bij de politiezone Limburg Regio Hoofdstad kwamen twee meldingen van diefstal binnen, maar op de Facebookgroep ‘Ge Zijt van Diepenbeek’ werden meerdere gevallen gemeld.

”Ze hebben het kleine ruitje van mijn BMW ingeslagen en vervolgens de boordcomputer uit het dashboard gebroken. Het alarm is niet afgegaan en we hebben niets gehoord. Er is voor zesduizend euro schade”, vertelt Jef Juarez, die op de Sint-Rochuswijk woont.

Pieter-Jan Luts woont aan de Steenweg en stelde ’s morgens ook vast dat het kleine zijruitje van zijn BMW was ingeslagen en dat zijn display was verdwenen. “En bij hotel De Ploeg was de ruit van de Mercedes van een gast ingeslagen voor de airbag.”

Ook bij de frituur aan de Steenweg werd een autoraampje ingeslagen, maar hier verdwenen alleen twee handtassen.

“Het gaat om kleinere bendes die zich gespecialiseerd hebben in het uitbreken en verkopen van navigatiesystemen van dure wagens op de zwarte markt. Ze zijn daar veel geld waard. Meestal komt de diefstal van zo’n navigatiesysteem nooit als alleenstaand feit voor”, zegt Dorien Baens van de politie.

Bij een BMW-concessiehouder kennen ze het fenomeen. “Volgens de experts die wij spreken worden die toestellen doorverkocht aan truckers uit het Oostblok. Die installeren de systemen opnieuw in een houten kist en rijden er daar mee rond. Er zijn zelfs verhalen dat ze daar ‘plug en play’-modules hebben, waar die toestellen meteen in worden aangesloten.”

De nieuwere navigatiesystemen hebben wel een serienummer dat bij de desbetreffende auto hoort, maar dat is kennelijk geen probleem voor de georganiseerde bendes. “Jammer genoeg zitten er in die gps-systemen zelf ook geen trackers om ze weer mee op te sporen.”