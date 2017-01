Zonhovense kapper is wisseltruc te slim af

Zonhoven - Het is in Zonhoven weer opletten voor listige dievegges die de wisseltruc willen toepassen bij zelfstandigen. Kapper Bart Maes kreeg ze gisteren over de vloer, maar hij was ze gelukkig te slim af. “Toen ik zei dat ze enkel met de kaart konden betalen, dropen ze meteen af.”

“Ik ken het scenario al van buiten”, lacht kapper Bart. “Ze zijn hier nog een keer in mijn zaak geweest. Het gaat om twee dames die even komen neuzen tussen de haarproducten en dan iets willen kopen met groot geld. Bizar eigenlijk, want ik ben een herenkapper. Ze plukken maar lukraak iets goedkoop uit de vitrine en willen dan betalen met een briefje van 200 euro. Als ze betaald hebben en hun wisselgeld kregen, ontstaat er zogezegd een ruzie tussen de dames. Daar versta je niets van, want ze babbelen een vreemde taal tegen elkaar. Het komt erop neer dat ze het product toch niet willen kopen, en dat ze hun geld terug willen. Vanaf dat moment moet je heel goed opletten. Je hebt de neiging hun briefje van 200 euro terug te geven, waarna zij ook het eerder gekregen wisselgeld weer teruggeven. Althans dat denk je, want ze halen er snel een briefje van 20 euro tussenuit. Resultaat: de dames hebben 20 euro verdiend door een toneeltje op te voeren. Meestal heb je het pas door als ze weer vertrokken zijn. Bij mij was het vorige keer ook al niet gelukt, omdat ik heel alert was. Maar ik hoorde toen wel dat het bij andere zelfstandigen in Zonhoven wel lukte.”

Gisteren zag de kapper dus weer de dames binnenwandelen. “En ze wilden kennelijk beginnen met hun scène. Ze hadden al iets uit de vitrine geplukt, maar ik vertelde hen dat ze die producten alleen met de kaart konden betalen. Dan kunnen ze hun wisseltruc uiteraard niet toepassen. Dat was duidelijk niet naar hun zin en ze dropen meteen af. Ik probeer andere zelfstandigen nu te waarschuwen.”